Ситуація на фронті змінюється лише у гірший бік для Сил оборони України - ворог зараз у цілому має значне покращення оперативного становища. Про це заявив підполковник ЗСУ зі складу Третього армійського корпусу Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, поки всі обговорюють мирні переговори та кожен пункт "мирного плану" окремо, фронт нікуди не подівся, "і ситуація там рухається тільки в гіршу сторону".

"На деяких ділянках за відсутності термінових змін буде вже критична ситуація. Насправді такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю. Питання зараз не у втраті певних населених пунктів, а в цілому у значному покращенні оперативного становища ворога на цілих напрямках", - зазначив Жорін.

Що ж до пунктів "мирного плану", то, на його переконання, які б вони не були, їх просто не будуть дотримуватись - "як зі сторони РФ, так і в частині "гарантій безпеки" від Заходу".

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, ситуація в Куп’янську Харківської області складається на користь України, росіяни переносять свої терміни наступу. Про це сказав начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. "Вони переносять якісь свої дедлайни, але безпосередньо в самому місті ситуація складається на користь українців. Якщо теоретично вони змогли б влаштувати обходи, якщо мали б великий успіх по боках від міста - з заходу чи з півдня - тоді можна було б про щось говорити. Але цього немає", - зазначив він.

Утім, російські війська мають успіх у Покровську. Напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупанти просунулися в межах міста, а також поблизу Даченського на південь від Мирнограда у Покровському районі.

Також в угрупованні військ "Схід" розповіли, що росіяни намагаються обійти Покровськ, оскільки не можуть прорвати його оборону. Крім того, військові поділилися, що окупанти протягом кількох днів намагалися просунутися в центральну частину міста під прикриттям густого туману. Проте українські бійці ліквідували їх.

