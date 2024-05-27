Враховуючи резонансність справи, до розслідування залучено найкращих слідчих та керівництво Головного слідчого управління ГБР.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області.

Як інформують в ДБР, наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз. Зазначається, що 10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з РФ, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

"У межах досудового розслідування Бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ", - інформує ДБР.

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Повідомляється, що зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця". Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Ситуація в Харківській області

Сили оборони України зупинили ворога на півночі від Харкова та продовжують тут вибивати росіян з позицій.

Як повідомив вчора речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, українські оборонці зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке й успішно вибивають його якраз з тих позицій. Він зауважив, що противник мав певний успіх на напрямках Вовчанському та Стрілеча – Глибоке. Окупанти зараз намагаються насичувати ці напрямки технікою та живою силою, щоб не дати Силам оборони повною мірою перехопити тактичну ініціативу на полі бою, зазначив Волошин.

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці, але без успіху для росіян.

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