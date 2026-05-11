Розмова Зеленського з Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба, - Буданов

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться раптово, "як грім серед ясного неба". Про це заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов, передає LRT.

Зазначається, що Буданов таким чином відреагував на заяву премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що Зеленському для зустрічі з Путіним треба спершу зателефонувати йому. Спершу очільник українського ОП пожартував, що "міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені", а "такі дзвінки по мобільному телефону не здійснюються".

"Якщо говорити серйозно, то якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова", - додав Буданов.

Він також наголосив, що Україна готова до завершення війни з Росією:

"Україна неодноразово підкреслювала та доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладання миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду".

Також він наголосив, що ситуація на фронті в Україні, як і російський режим, лишається "стабільною". Водночас він додав, що "у цьому світі немає нічого вічного".

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, як про це раніше неодноразово заявляв Кремль. За словами Путіна, він може це зробити і в третій країні, але лише для підписання договору.

Також кремлівський диктатор заявив, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

Експерти також відзначають, наскільки різко Путін змінив риторику в бік Зеленського. Якщо раніше намагався уникати називати Зеленського на прізвище, використовуючи різні епітети, в тому числі образливі, то під час зустрічі з журналістами до 9 травня Путін назвав президента України "паном Зеленським".

