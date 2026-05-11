CNN проаналізував, чому Путін раптово заговорив про перспективу завершення війни в Україні

Путін не повторив традиційну для Кремля формулу про необхідність продовжувати війну проти України.

Президент Росії Володимир Путін під час заходів до Дня Перемоги 9 травня заявив, що, на його думку, війна проти України "добігає кінця". Це стало одним із перших подібних сигналів з боку Кремля за весь час повномасштабного вторгнення.

Як зазначає CNN, заява пролунала після тривалого виступу Путіна про провалені переговори на початку 2022 року і виявилася незвично короткою. При цьому журналісти підкреслюють, що російський лідер рідко робить випадкові або спонтанні заяви, особливо з питань війни.

Телеканал звертає увагу, що Путін не повторив традиційну для Кремля формулу про необхідність продовжувати "спеціальну військову операцію" до досягнення всіх поставлених цілей. Натомість він обмежився натяком на можливе завершення конфлікту.

При цьому CNN зазначає, що офіційні цілі Москви – "демілітаризація" України та повний контроль над Донбасом – залишаються недосягнутими.

Окрему увагу автори матеріалу приділили пропозиції Путіна залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера до можливих переговорів між Росією та Європою.

Залучення Шрьодера в якості посередника

Шрьодер, який обіймав посаду канцлера ФРН з 1998 по 2005 рік, після відходу з політики співпрацював з російським енергетичним проєктом Nord Stream і тривалий час підтримував тісні стосунки з російським диктатором Путіним. Після початку повномасштабної війни він покинув раду директорів проекту, проте в Європі його постать, як і раніше, викликає різку критику.

CNN пише, що реакція європейських столиць на цю ініціативу була стриманою, проте у Вашингтоні пропозицію могли сприйняти інакше.

Невдоволення всередині Росії

У матеріалі також йдеться про наростаюче невдоволення війною всередині Росії. За даними телеканалу, все частіше лунає критика затяжного характеру конфлікту, його людських і економічних втрат.

Автори статті вказують, що навіть під час параду 9 травня в Москві відсутність масштабної демонстрації сучасної військової техніки стала помітною відмінністю від попередніх років.

Складнощі з комплектуванням армії РФ

CNN також відзначає складнощі з комплектуванням армії РФ. За інформацією телеканалу, російська влада зазнає труднощів із набором нових контрактників і все активніше стикається з наслідками затяжної війни для економіки.

Окремо в статті розглядається зміна ситуації на фронті для України. За оцінкою CNN, незважаючи на брак особового складу, українські сили змогли істотно розширити застосування безпілотних технологій. Йдеться про дрони та роботизовані системи, які використовуються для атак, постачання, евакуації поранених та протидії російським наступам.

Телеканал зазначає, що саме розвиток безпілотних технологій став однією з причин уповільнення просування російських військ на фронті.

При цьому CNN підкреслює, що Росія раніше вже скорочувала технологічне відставання в подібних сферах, іноді за лічені місяці, тому Україна не повинна передчасно вважати ситуацію остаточно переломленою.

На завершення матеріалу автори роблять висновок, що війна поступово перетворюється на серйозне випробування для самої російської системи, а ресурси Кремля вже не виглядають безмежними.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний заявив, що РФ зможе захопити Донецьку область в єдиному випадку – якщо їм вдасться прорвати українську оборону на одному з напрямків. Однак їхня тактика щодо скидання КАБів не призводить до якихось серйозних проривів.

Також польський аналітик Славек Загурський зазначив, що в останні кілька місяців на фронті склалася ситуація, яка ще півроку тому здавалася малоймовірною. Українці відвойовують більше території, ніж захоплюють росіяни. На його думку, це свідчить про уповільнення російського наступу і про зростаючі проблеми, з якими стикається армія Путіна.

