Названо найкращі недорогі ігрові ноутбуки для купівлі у 2026 році

Якщо ви шукаєте потужний, але водночас недорогий ігровий ноутбук, оглядачі порталу Tom's Hardware склали відповідний топ-3 бюджетних рішень для геймінгу. Головна умова – вони не повинні коштувати дорожче 1500 доларів.

За словами експертів, ринок недорогих ігрових ноутбуків у 2026 році став дорожчим, але при цьому більш збалансованим. Навіть моделі середнього та нижнього сегменту здатні забезпечити комфортний геймінг у 1080p, а вибір між продуктивністю, автономністю та якістю дисплея став ключовим фактором при купівлі.

Найкращим за сукупністю якостей визнано Acer Nitro V 16S AI. Це модель із процесором AMD Ryzen 7 260, відеокартою GeForce RTX 5060 та 32 ГБ ОЗУ. Екран – 16-дюймовий IPS WUXGA з частотою 180 Гц, що забезпечує плавний геймплей для кіберспорту. Також пропонується швидкий накопичувач SSD на 1 ТБ і безліч портів.

З мінусів виділяються попередньо встановлене ПЗ та проста 720p веб-камера.

Далі у списку розташувалася модель Gigabyte Aero X16, яка у топовій комплектації оснащена процесором Ryzen AI 7 350 і відеокартою GeForce RTX 5070. Її ціна останнім часом знизилася приблизно до $1500, хоча раніше досягала $1800.

У тестах Tom's Hardware ноутбук показав час роботи понад 9 годин, а також отримав високі оцінки за клавіатуру і тачпад. Серед недоліків відзначаються посередня якість дисплея і вбудованої акустики.

Alienware 16 Aurora замикає трійку лідерів як найкращий бюджетний ігровий ноутбук з автономністю понад 10 годин. Під час текстів екран показав високу яскравість і хорошу передачу кольорів, помітно перевершуючи багато бюджетних моделей.

Усередині у нього процесор Intel Core 7 240H та відеокарта RTX 5060. Екран – 16-дюймовий IPS з роздільною здатністю 2560 × 1600 і частотою 120 Гц. Ноутбук також може похвалитися стильним дизайном, але встановлений накопичувач міг би бути швидшим.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року в країнах Євросоюзу набуло чинності нове правило: усі нові ноутбуки, що надходять у продаж, повинні підтримувати зарядку через USB-C. Виняток становлять ігрові та інші ноутбуки, які споживають понад 100 Вт.

