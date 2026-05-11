Україна підписала документ з Німеччиною щодо підтримки ППО, - Зеленський

Також Київ планує обговорити співпрацю з Берліном у напрямку дронів протягом 10 років.

Україна вже розраховує на шість спільних проєктів спільного виробництва разом з Німеччиною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає кореспондент УНІАН.

За словами глави держави, це лише початок співпраці між країнами.

"Я дуже радий, що ми почали працювати над співвиробництвом між нашими країнами. Я думаю, що це реальний крок вперед, сильний крок. Ми вже можемо розраховувати на шість проєктів, але я думаю, це лише початок наших взаємовідносин. І я хочу обговорити з вами дронділ на десять років, співвиробництво між Україною та Німеччиною. І, звичайно, ми дуже вдячні за рішення у підтримці щодо ППО, та що ми підписали цей документ, чудовий документ. Я не буду йти далі в деталі. Нехай це буде сюрпризом для росіян", - сказав Зеленський.

Раніше Борис Пісторіус повідомив, що Україна та Німеччина спільно вироблятимуть дрони. За його словами, йдеться як про БпЛА з дальністю польоту менше 100 кілометрів, так і про далекобійні засоби ураження, здатні долати відстань до 1500 кілометрів.

На початку травня стало відомо, що Євросоюз та Україна створять новий альянс дронів. Метою цього альянсу стане підтримка розвитку передових технологій у сфері безпілотних літальних апаратів та засобів протидії.

