Зеленський розкрив, чи лишаються США в дипломатичному процесі щодо війни в Україні

Війна впливає на глобальні технологічні зміни у світі, наголосив президент.

Попри події в Ірані, США залишаються в дипломатичному процесі щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільше уваги Америки та президента Сполучених Штатів. Але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну у Європі. І саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни - на жорсткий розвиток самої технології війни", - сказав Зеленський.

Він додав, що через російську агресію, вбивства стали більш масштабними, а загрози - більш небезпечними. І низка українських партнерів це розуміють.

"Вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, щоб були в нас із ними Drone Deals. З частиною країн уже є політичні домовленості, і будуть контракти виробників, і вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер начебто планували відвідати Київ. Втім пізніше стало відомо, що цієї поїздки не відбулося через те, що у Вашингтоні не вірять у можливість прогресу в мирних переговорах.

Водночас у РФ нещодавно знову заявили, що Віткофф та Кушнер можуть відвідати Москву в рамках мирних переговорів щодо України. Зокрема помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков наголосив, що активність телефонних контактів між Вашингтоном і Москвою свідчить про те, що США "не залишили питання врегулювання українського конфлікту".

