Україна не отримає гроші від ЄС наступного тижня: ЗМІ дізналися реалістичну дату

Київ все ще чекає на 90 млрд євро від європейських партнерів.

Перший транш з погодженого для України кредиту від Євросоюзу на 90 млрд євро не встигне надійти раніше початку червня. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Переговори щодо Меморандуму про розуміння між Україною та ЄС, який передує надходженню фінансової допомоги, уже завершені. Далі він має бути затверджений Верховною Радою та Комітетом Європейської комісії.

Речник Європейської комісії Балаж Уйварі повідомив про досягнення значного прогресу в реалізації цього кредиту.

"Залишилося зробити ще кілька кроків. Але ми налаштовані здійснити перше виділення коштів упродовж другого кварталу. Йдеться про виплату близько 9 мільярдів євро не пізніше червня. Ця сума розподілятиметься наступним чином: 5,9 мільярда підуть на оборонні цілі, а 3,2 – у рамках Програми мікрофінансової допомоги. На початку цього року ми отримали перший перелік оборонних товарів. А наступні переліки зараз обговорюються", – коментує Уйварі.

Раніше в понеділок єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила про готовність з боку ЄС направити перший транш Україні вже на наступному тижні. В кінці квітня Європейський Союз остаточно ухвалив рішення про виділення Києву попередньо погодженого фінансування обсягом 90 млрд євро.

Макрофінансову допомогу називають "репараційним кредитом", оскільки Україна не буде повертати надані гроші – це зробить Росія після завершення війни шляхом репарацій. На минулому тижні Євросоюз висунув перед Україною вимогу провести податкову реформу для отримання репараційного кредиту.

Рішення про фінансування України було прийнято в ЄС ще наприкінці минулого року – тоді жодних умов Києву ніхто не висував.

