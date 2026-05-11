Прощавайте, імплантати: в Японії почали випробовувати препарат для вирощування нових зубів

Японська медицина вже майже знайшла рішення проблеми втрати зубів.

Уявіть світ, де замість встановлення зубного імплантату ваш організм заново вирощує відсутній зуб. Це більше не наукова фантастика. Це може стати реальністю. У жовтні 2024 року дослідники з лікарні Кіотського університету в Японії розпочали клінічні випробування на людях нового препарату, призначеного для стимулювання росту нових зубів.

Цей інноваційний підхід націлений на білок під назвою USAG-1, який зазвичай пригнічує розвиток зубів. Інгібуючи цей білок, препарат активує сплячі зубні зачатки, що потенційно може призвести до росту третього набору зубів у людини, пише Concierge Dental Group.

Початкова фаза випробувань включає 30 здорових дорослих чоловіків у віці від 30 до 64 років, у кожного з яких відсутній хоча б один зуб. Основна мета – оцінити безпеку препарату та визначити відповідне дозування. У разі успіху наступні етапи будуть зосереджені на дітях у віці від 2 до 7 років, які страждають на вроджену анодонтію – стан, при якому люди народжуються без повного набору зубів.

Доктор Кацу Такахаші, який очолює дослідження в Медичному дослідницькому інституті лікарні Кітано в Осаці, перебуває на передовій цього дослідження. Ранні експерименти його команди продемонстрували, що блокування USAG-1 у мишей і тхорів призвело до успішного росту нових зубів. Ці багатообіцяючі результати проклали шлях до нинішніх випробувань на людях.

Хоча ця розробка вражає, важливо зазначити, що до широкого поширення препарату ще далеко. Дослідники націлені на потенційний випуск близько 2030 року, залежно від результатів поточних і майбутніх випробувань.

