Окупанти продовжують перекидати у Запорізьку область додаткові сили.

ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військ в окупованому Мелітополі.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами очевидців, вибухи було чутно майже всю ніч.

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ОНОВЛЕНО 6:50.За інформацією мера міста Івана Федорова, українські військові влучили одразу по двох ворожих локація.

Перша - склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

"Поцілили настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху", - поділився Федоров.

Щодо другої інформація уточнюється.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

Українські захисники відбили всі штурми ворога на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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