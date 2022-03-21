Старт послуги очікується найближчими днями.

"Дія" планує запустити нову послугу, за допомогою якої можна буде отримати відшкодування за зруйновану чи пошкоджену внаслідок війни нерухомість.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Плануємо запустити послугу для того, щоб можна було зафіксувати, якщо нерухомість була зруйнована, сповістити про це державу для того, щоб вже зараз операційні менеджерські дії владою приймалися і для того, щоб швидко відшкодувати кожен квадратний метр, який постраждав, на жаль, під час війни", - сказав Федоров.

Зазначається, що відсутність фотодоказів не є перешкодою для отримання відшкодування. Потрібно просто зафіксувати руйнування чи пошкодження та сповістити про це, попередньо вказавши стан нерухомості.

Раніше група незалежних журналістів Bellingcat запустила інтерактивну мапу для відстеження ймовірних воєнних злочинів в Україні.

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