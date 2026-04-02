Як вдається звільняти Дніпропетровську область: командир полку розкрив деталі

Залишилося ще трохи, щоб повністю звільнити Дніпропетровську область, але зараз українські військові не йдуть в наступ.

Силам оборони України вдалося досягнути результату у Дніпропетровській області завдяки тому, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський погодився не витрачати ресурс на відновлення позицій біля Гуляйполя.

Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов в інтерв'ю "Українській правді". "Залишилося ще трохи, щоб повністю звільнити Дніпропетровську область, але наразі наші наступальні дії не проводяться. Вони відбуваються… дрібними окремими групами там, де для цього є максимально сприятливі умови", - сказав він.

За словами командира, це приблизно такі ж заходи, які ведуть ті, хто стоїть в обороні, хоча на початку все було доволі динамічно.

"Якщо вас цікавить глибина, суть цього всього, то скажу таке. Нам вдалося досягнути результату на Дніпропетровщині завдяки тому, що головком погодився не витрачати ресурс, живу силу на відновлення Гуляйполя. Замість цього ми перейшли там в оборону, наскільки це можливо. А вивільнений обсяг сил і засобів направили на покращення тактичного положення по флангу. Там є певна гряда висот із фортифікаціями, де ми зараз і тримаємо оборону", - пояснив Філатов.

Звільнення Дніпропетровщини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку березня начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що Сили оборони проводять наступальну операцію на півдні, і їм вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

Комаренко також розповів, що це була спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження та погодження. Вона проводиться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку.

