ЗСУ звільнили майже всю Дніпропетровську область, - генерал

Комаренко зазначив, що це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження та погодження.

Сили оборони України проводять наступальну операцію на півдні, і їм вже вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області. Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв’ю РБК-Україна.

"Уже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити", - розповів він.

Він додав, що завдяки цим успіхам у лютому звільнено більше території, ніж втрачено

Комаренко також розповів, що це була спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження та погодження. Вона проводиться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку.

Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що вона "складна, але контрольована". Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки, на яких ворог зосередив основні зусилля.

"Але поступово обстановку вирівнюємо за рахунок наших активних дій. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок", - додав генерал.

Він додав, що під час весняної кампанії пріоритетними напрямками для росіян будуть залишатись Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки.

"Це для них напрямки зосередження основних зусиль, щоби виконати ті завдання, які вони для себе ставлять. А це, по-перше, повний контроль над Луганською та Донецькою областями. По-друге – максимальне просування у Запорізькій та Дніпропетровській областях", - пояснив він.

8 березня президент України Володимир Зеленський зазначив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над приблизно 400-435 кв. км території.

Як зазначають аналітики ISW, ЗСУ контратакують не лише на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, а й на заході Запорізької області. Ці контратаки мають тактичний, оперативний і стратегічний вплив, який може зірвати план наступальної кампанії Росії навесні-влітку 2026 року.

В результаті Кремлю, ймовірно, доведеться або відмовитися від колишніх планів весняно-літнього наступу, або істотно їх скоригувати – або в Донецькій області, або в Запорізькій області, або в обох.

