Трали з ракетами направляються в бік агромістечка Прудок.

У вівторок, 28 червня, приблизно о 14:00 в районі білоруського Мозиря помічено колону Збройних сил РФ з ракетами для зенітно-ракетного комплексу "С-400".

Про це пише Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

За інформацією спостерігачів, російська колона в'їхала в місто трасою Р31 з боку Калінковичів, а потім попрямувала в бік агромістечка Прудок (Мозирський район).

"Серед техніки помічено: 3 трали на базі КАМАЗ із 4-ма ракетами для ЗРК "С-400" та військовий автокран", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано як відповідь України на авіаційні удари.

У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звернувся до Білорусі й попередив, що Олександр Лукашенко втягує їх у війну.

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