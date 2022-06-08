Понад сто людей можуть перебувати в Москві, зокрема "іноземці які здалися в Маріуполі".

Понад тисячу українських військовополонених із захопленого військами РФ заводу "Азовсталь" у Маріуполі доставлено до Росії "для проведення слідчих дій".

Про це повідомило російське державне агентство новин ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

За його даними, зараз із захисниками "Азовсталі" "щільно працюють правоохоронні органи".

Як повідомляється, понад сто людей можуть перебувати в Москві, зокрема "іноземці які здалися в Маріуполі". Крім того, найближчим часом до Росії "після проведення очних ставок" планують відправити ще частину українських військовополонених, додало джерело. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

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