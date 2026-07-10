Серед них двоє військових: СБУ затримали ще чотирьох учасників сутичок з ТЦК у Львові

Один з двох затриманих військових самовільно залишив частину.

Затримано ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців, що стався 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час проведення військовими та поліцейськими заходів оповіщення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Серед них - 21-річний і 45-річний мешканці Львова. А також двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину.

В СБУ наголошують, що вони були найбільш активними учасниками події, блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб. Затриманим готують повідомлення про підозру.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що затриманий 45-річний львів’янин провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК. Згодом почав застосовувати до нього силу: шарпав, намагався зірвати військову форму та словесно ображав.

За даними слідства, двоє затриманих, 21-річний та 28-річний місцеві мешканці, підбурювали присутніх до протиправних дій. Вони самі брали активну участь у пошкодженні службового автомобіля військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП.

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Як повідомляв УНІАН, Сихівський районний суд Львова 10 липня обрав запобіжний захід ще одному раніше затриманому у Львові 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту з ТЦК.

Йдеться про тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. Підозрюваний 23-річний Олег Гаврилов є солдатом військової частини А0536, але з лютого перебуває в СЗЧ.

Нагадаємо, що під час заворушень близько 200 цивільних осіб заблокували, пошкодили та перекинули автомобіль KIA Sorento. Ним користувалися військовослужбовці ТЦК та СП.

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