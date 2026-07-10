В Силах оборони почнуть тестувати безпілотні вантажівки

Йдеться про подальший розвиток системи безпілотної логістики у реальних бойових умовах.

Німецька компанія Quantum Systems, відома постачанням розвідувальних безпілотників для Сил оборони, розширює співпрацю з Україною. Тепер до БПЛА додаються роботизовані логістичні системи – безпілотні вантажівки Zetros та наземні роботизовані комплекси MANDRILL. Про це пише видання Defense Express.

Так, у Києві було підписано багатомільйонний контракт у межах Української програми досліджень та розробок. Він передбачає передачу українській стороні десяти наземних роботизованих комплексів MANDRILL і десяти безпілотних вантажівок Zetros, оснащених комплектами MOSAIC Ground Autonomy Kit. Офіційним партнером проєкту також виступає виробник вантажівок Daimler Truck Defence.

Основною метою проєкту стане перевірка нових систем у реальних умовах експлуатації. Як зазначає видання, "машини розгорнуть для використання у реальних умовах для отримання відгуків від користувачів, які потім будуть використані для подальшої роботи над системами." Експлуатувати експериментальну новинку будуть підрозділи Національної гвардії.

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Українські експерти звертають увагу, що йдеться про продовження тенденції зі створення для українських військових безпілотної логістики. Раніше вже повідомлялося про іншу систему дистанційного керування автомобільною технікою, яку розробила естонська компанія Telearmy у співпраці з Міністерством оборони України.

За інформацією видання, комплект MOSAIC Ground Autonomy Kit дозволяє перетворювати звичайні автомобілі на автономні платформи та інтегрувати їх у програмний комплекс MOSAIC UXS. Він забезпечує планування місій, централізоване управління кількома безпілотними платформами одночасно, а також підтримує керування окремою машиною зі смартфона або рух транспортної колони за пілотованим автомобілем. Вибір саме Zetros для випробувань автори називають логічним, оскільки такі вантажівки вже масово використовуються українськими військовими.

Окрему увагу приділено роботизованому комплексу MANDRILL. За даними Defense Express, "це модульний дрон, який може перевозити понад 750 кг корисного навантаження з дальністю понад 200 км на електричній тязі." Максимальна заявлена швидкість становить 100 км/год, хоча експерти припускають, що такого показника можна досягти лише на якісному дорожньому покритті.

Водночас автор наголошує, що остаточну оцінку ефективності безпілотних вантажівок можна буде дати лише після практичних випробувань.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, ліцензія США на виробництво ракет Patriot в Україні стане важливим кроком для зміцнення ППО, але швидкий запуск серійного виробництва малоймовірний.

Досвід Німеччини та Японії показує, що навіть за сприятливих умов процес створення таких заводів триває роками через складність технологій і потребу в десятках постачальників компонентів. Експерти наголошують, що Україні доведеться будувати систему практично з нуля, поєднуючи це з веденням війни.

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