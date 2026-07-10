Як у СРСР: росіян зобов’яжуть отримувати дозвіл на виїзд із країни, – ЗМІ

Так звані виїзні візи будуть потрібні для поїздок навіть до дружніх країн.

Росіянам заборонять залишати країну без дозволу влади. Відповідні поправки до законодавства вже почали розробляти. Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Можем объяснить" з посиланням на джерела в дипломатичних колах і в Кремлі.

За словами співрозмовників видання, планується запровадити щось на зразок виїзної візи.

Так, до "недружніх країн" (наприклад, країн НАТО) туристам дозволять їздити лише групами не менше ніж 10 осіб із супроводом та за затвердженим маршрутом. Це обмеження хочуть подати як захід "для безпеки російських громадян".

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Що стосується інших країн світу, то туди можна буде їздити й самостійно. Однак конкретний перелік країн, до яких дозволено виїжджати, ще належить затвердити.

"Але виїзна віза буде потрібна в будь-якому разі. Такого, як зараз: купив квиток і полетів – бути не повинно. Держава має надати дозвіл", – розповіло виданню обізнане джерело.

Як зазначає "Можем объяснить", описана система нагадує те, що існувало в СРСР: для будь-якої поїздки за кордон був потрібен спеціальний дозвіл від держави, а закордонний туризм був можливий лише у складі організованих груп.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, за останні місяці настрої росіян щодо війни змінилися через удари українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі, що спричинили дефіцит палива та проблеми в економіці.

Однак, незважаючи на кризу, Кремль зберігає контроль над суспільством і не демонструє ознак системного краху, як за часів СРСР. Влада підвищує податки та скорочує цивільні видатки, намагаючись стабілізувати ситуацію через девальвацію рубля та зниження ставки.

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