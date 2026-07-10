Проїзд по 30 гривень у Києві: у КМДА відповіли, коли почне діяти новий тариф

Проект розпорядження щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті проходить передбачені законодавством узгодження.

У Києві триває процедура погодження нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті. Втім, у столиці не планують переносити заплановане на 15 липня підвищення тарифів на проїзд, попри поширення таких повідомлень у ЗМІ та соцмережах.

Пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомила УНІАН, що не надавала жодних офіційних коментарів про перенесення термінів запровадження нових тарифів. Там зазначили, що проєкт розпорядження щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті проходить передбачені законодавством погодження в Департаменті економіки, тоді як Департамент транспорту продовжує працювати, виходячи з дати 15 липня.

"У нас зараз відсутня інформація і намір зміни дат. Тобто такого рішення немає. Ми чекаємо, проєкт розпорядження бюрократичний, він має пройти певний процедурний порядок. Зараз він все ще його проходить. Підстав стверджувати, що він відтерміновується у нас немає. Ми готуємось з 15 липня, як було зазначено раніше", - повідомили в пресслужбі КМДА.

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Там припускають, що повідомлення про можливе перенесення підвищення тарифів на проїзд з’явилися через неоднозначне трактування відповіді про те, що проєкт розпорядження ще перебуває на стадії погодження та підписання.

"Ми плануємо без змін, нам нічого не приходило про відтермінування. Тобто ми готуємося з 15 липня", - додали в пресслужбі КМДА.

Тариф на проїзд у Києві - головні новини

В столиці України запропонували підняти вартість разової поїздки в комунальному транспорті до 30 гривень. Запровадити цей тариф планувалось з 15 липня після консультацій з громадськістю та профспілками.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик Олександр Гречко розповідав, що Київ матиме один із найдорожчих проїзних у Європі.

При цьому директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний повідомляв, що тариф у 30 гривень не є економічно обґрунтованим, проте є наближеним до цього.

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