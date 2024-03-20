Зокрема, вдалося знищити станцію РЕБ та склади з боєприпасами російських загарбників.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби ввіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.

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Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Противник зосередився на кількох ключових напрямках.

Зокрема, гаряче було на Лиманському напрямку. Там Сили оборони відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Натомість на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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