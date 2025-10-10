Завдяки роботі розвідки ЗСУ отримали інформацію про плани противника щодо наступу.

Ділянка фронту в районі Добропілля в серпні була однією з найгарячіших на фронті. При цьому втрата міста призвела б до негативної ланцюгової реакції на всій лінії фронту. Однак українські Збройні сили змогли переломити ситуацію і відкинути ворога. Які чинники стали вирішальними для успіху - розповів в інтерв'ю The War Zone підполковник Арсен "Лемко" Дмитрик, начальник штабу підрозділу "Азов".

Він розповів, що під Добропіллям Росія використала сили 51-ї армії, до якої долучилися морська піхота та 8-ма армія. Загалом чисельність противника на цій ділянці становила близько 100 000 осіб.

Він також підкреслив, що успіху вдалося досягти багато в чому завдяки роботі розвідки, завдяки якій ЗСУ отримали інформацію про плани противника щодо наступу.

"Крім того, кілька українських сил об'єдналися, щоб стабілізувати цей фронт. З нашого боку було понад 100 командирів. На початку серпня ми створили спільний командний пункт. Усі підрозділи, які брали участь у цій операції з відбиття наступу противника, приєдналися до цього командного пункту", - розповів він.

Таким чином, це був єдиний центр командування та управління, звідки віддавали накази різним підрозділам, які діяли спільно як об'єднані сили.

За словами "Лемка", в операції брали участь понад 10 різних підрозділів. Було впроваджено систему корпусів, які відповідали за певну зону. Для підтримки до командного пункту приєднався командир штурмових сил, а також безпілотні авіаційні сили. Загальне керівництво здійснював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

"Цей командний центр був побудований на базі "Азова". Однак різні командири привнесли свої унікальні знання. Не можна сказати, що хтось конкретний приніс нам головний успіх. Це загальний успіх".

При цьому він відмовився надавати більше деталей про дії розвідки і загальну тактику, розповівши лише, що українські сили оборони почали використовувати невеликі групи для контратаки противника з різних флангів.

"Ця операція ще не закінчена, тому ми не можемо її коментувати, але є деякі ділянки на лінії фронту, де ворог повністю здався. Але їх не багато, всього кілька десятків людей", - додав він.

Водночас, наголосив командир "Азова", хоча російська операція на цій ділянці фронту не увінчалася успіхом, проте з ворогом ще повністю не покінчено, і бойові дії тривають.

Він також зазначив, що, хоча ворог має можливість провести нові контрнаступи, але вони не будуть такими, як на початку серпня, через високі втрати.

"Ми знищили сотні їхніх машин і різного обладнання, а в них тисячі поранених солдатів", - наголосив він.

Говорячи про ситуацію в Покровську, він зазначив, що мета ворога - увійти в місто.

"В останні місяці ворог може це зробити. Ворог намагався проникнути в місто, використовуючи невеликі штурмові групи пішки. Вони не використовують транспортні засоби. Але наші підрозділи, які стоять на захисті Покровська та Мирнограда, дійсно вбивають багато ворогів", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський сказав, що на Добропільському напрямку завдяки чітко спланованим і сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилася в оточенні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують ліквідацію російських окупантів, які опинилися в котлах у районі Добропілля. Однак ворог туди постійно підкидає свої сили, тому ситуація дуже складна.

