Окупанти також здійснили безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

Ворог намагався закріпитися у Рубіжному, але зазнав невдачі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної", - повідомив він.

Гайдай також зазначив, що на лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами, а підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники знищили всі продовольчі склади у Сєвєродонецьку, продукти люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.

За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителі. 2818 людей були поранені.

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