Окупанти зруйнували майже все місто.

В Рубіжному тривають позиційні бої, ворог успіху не має.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає "русский мир": горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста - руїни. Орки знищили все", - підкреслив Гайдай.

За його словами, в Рубіжному тривають позиційні бої, ворог успіху не має.

"Тік-ток війська відоси більше не знімають", - додав глава ОВА.

Він підкреслив, що ЗСУ тримають оборону.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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