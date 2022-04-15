У Рубіжному тривають позиційні бої / фото УНІАН, Олександр Синиця

В Рубіжному тривають позиційні бої, ворог успіху не має.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає "русский мир": горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста - руїни. Орки знищили все", - підкреслив Гайдай.

За його словами, в Рубіжному тривають позиційні бої, ворог успіху не має.

"Тік-ток війська відоси більше не знімають", - додав глава ОВА.

Він підкреслив, що ЗСУ тримають оборону.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
  • 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.
  • 14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.
  • 14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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