Черга на отримання перепустики на виїзд з Маріуполя в бік Запоріжжя сягає кількох тижнів.

Російські окупанти у Маріуполі навмисно сповільнюють евакуацію людей на територію України.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Відбулося чергове посилення внутрішнього контролю, що пов’язано зі зростанням міграції в бік України. Тепер в'їзд в місто з боку Запоріжжя дозволяють лише за перепусткою, виданою на території Донецької області. Це означає повторні допити ФСБ при наданні перепустки навіть при наявності "фільтрації"", - розказав він.

За словами Андрющенка, черга на отримання перепустки на виїзд в бік Запоріжжя сягає декількох тижнів, що штучно сповільнює евакуаційні процеси.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти вербують маріупольців, пропонуючи посади пожежних інспекторів. Рашисти набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи.

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