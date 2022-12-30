У липні зрадник отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту.

До 15 років позбавлення волі засуджено ворожого диверсанта, який намагався знищити опорні пункти Збройних сил України в Запорізькій області.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України. Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зловмисник добровільно приєднався до окупаційних угруповань 1-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

"За даними слідства, зловмисником є житель Донеччини, який після 24 лютого вступив до створеної РФ "1-ї окремої гвардійської мотострілецької "Слов’янської" бригади народної міліції "ДНР". Там його призначили на "посаду" стрільця, а згодом перевели до розвідувальної групи російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

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У лавах розвідгрупи ворожих військ він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

У липні чоловік отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників. Втім, під час рейду ворожу ДРГ було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика – взяли в полон.

Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Впіймання диверсантів

Як повідомляв УНІАН, нещодавно єгері Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили диверсійно-розвідувальну групу у районі Бахмута.

23 грудня стало відомо, що російська ДРГ намагалася проникнути на територію Сумської області, українські захисники вступили з ними у бій.

На думку військового експерта Юрія Федорова, диверсійно-розвідувальні групи продовжать спроби проникнути на територію України.

Також відомо, що росіяни регулярно намагаються переправити диверсійно-розвідувальні групи на правий берег Дніпра у Херсонській області.

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