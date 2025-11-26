Камера допомагає 'Шахедам' тікати від перехоплювачів: BI дізнався, як РФ змінює дрони

Після поширення дронів-перехоплювачів росіяни почали ставити на "Шахеди" камери заднього виду.

Росія додала камери заднього виду до деяких "Шахедів", щоб вони могли відслідковувати українські перехоплювачі та ухилятися. Про це повідомило видання Business Insider.

Видання процитувало заступника міністра оборони України з інновацій Юрій Мироненка, який заявив, що Росія "постійно випробовує" нову зброю глибокого удару, зокрема модифікує "Шахеди" та розгортає нові моделі.

"Деякі "Шахеди" вже оснащені камерами заднього виду для виявлення наших перехоплювачів та реагування на них", – сказав Мироненко, колишній командир підрозділу безпілотників.

Відео дня

Українські військові раніше виявляли задні камери на російських безпілотниках-приманках та розвідках. Але, як зазначили автори, слова Мироненка підкреслили, що росіяни продовжують адаптуватися до "одного з найновіших засобів протиповітряної оборони України: безпілотників-перехоплювачів".

"Росія протягом останнього року значно інвестувала в операції з безпілотниками. Її оборонна промисловість щомісяця виробляє тисячі безпілотників, створених за зразком іранського "Шахеда", і Москва регулярно запускає сотні з них по Україні під час нічних атак", - йдеться у статті.

Україна, нагадали у статті, протиставила цій загрозі безпілотники-перехоплювачі. Вони полегшили навантаження на інші системи протиповітряної оборони України, і зараз Київ "виробляє сотні таких пристроїв на день". А військові НАТО та деякі західні компанії розглядають цю технологію як можливість для інвестицій.

Західні війська також звернули увагу на модернізацію російських "Шахедів" за допомогою камер. Сержант армії США Райлі Хайнер розповів Business Insider на заході НАТО в Польщі минулого тижня, що Москва оснастила свої "Шахеди" тепловізійними шукачами, що дозволяє їм виявляти безпілотники-перехоплювачі, що наближаються ззаду. За його словами, іноді "Шахеди" маневрують. А пілоти безпілотників- перехоплювачів у такому разі повинні коригувати свою швидкість і курс, сказав Хайнер.

"Розгортання безпілотників-перехоплювачів та подальше встановлення Росією камер є чіткою демонстрацією того, що офіційні особи назвали циклом дії та реакції у війні, де одна сторона розвиває можливості, а інша сторона вчиться протидіяти їм. Цей цикл, поширене явище у війні, дуже швидко розвивається в Україні", - додали автори.

За словами Мироненка, технологічна війна — це "гра в кішки-мишки", коли кожна нова технологія надає одній стороні перевагу на певний період, поки інша сторона не розробить контрзахід. Наприклад, на початку війни Росія ставила на "Шахеди" чотириканальну антену. Україна швидко навчилася глушити їх за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, тому Москва адаптувала "Шахеди" і вони тепер літають із 16-канальною антеною.

Інші способи збиття "Шахедів"

Нагадаємо, що окрім дронів-перехоплювачів в Україні тестуватимуть й інші засоби протидії "Шахедам". Зокрема, французька компанія планує впровадити першу реальну "стіну дронів" для захисту енергетичних об'єктів проти російських дронів-камікадзе.

Також в Україну направляють першу німецьку баштову систему ППО Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1. Ці системи також зможуть збивати крилаті ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: