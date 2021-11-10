Російський найманець поділився, що жив у Києві упродовж кількох останніх років.

Головний кат в’язниці так званої "ДНР" під назвою "Ізоляція", яка знаходиться в Донецьку, російський найманець Денис Куликовський ("Палич") розповів, що його дружина перебуває у "слідчому ізоляторі" бойовиків.

Затриманий у середу, 10 листопада, під час засідання Приморського районного суду Маріуполя Донецької області, який має обрати йому запобіжний захід, повідомив, що його син разом з дідом знаходиться у Донецьку, йдеться у сюжеті ТСН.

Кат також поділився, що жив у Києві упродовж двох останніх років та не мав роботи.

Читайте такожЕкс-ватажок "ДНР" після обрання до Держдуми зробив несподіване зізнання про Донбас (відео)Куликовський стверджував, що знайомі йому допомагали орендувати різні квартири.

Ще "Палич" підтвердив, що був затриманий співробітниками Служби безпеки України.

У найманця запитали, чим для нього є "Ізоляція"? На питання він відповів так: "Це погане місце".

Ката везли з Києва до Маріуполя вночі, й на дорогу пішло понад 12 годин.

Куликовський хоче, щоб задля безпеки суд відправив його під варту.

Раніше повідомлялося, що Дениса Куликовського затримали у Києві. За даними МВС, вже відомо, що 166 осіб були бранцями в "Ізоляції" й дали свідчення. За словами екс-бранців, "Палич" чинив як справжній садист – катував, ґвалтував і вбивав полонених.

Автор: Екатерина Присяжнюк