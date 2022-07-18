Жодна із сторін не зможе витримати набагато більше, ніж півроку.

Війна Росії проти України, швидше за все, завершиться через чотири-шість місяців і перетвориться на своєрідний заморожений конфлікт.

Такий прогноз дав колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає Insider.

"Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій порівняно з тим, з чого починав конфлікт", – зазначив він.

"Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир'я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна із сторін не зможе витримати набагато більше цього", – заявив Ставрідіс.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з Росією до кінця цього року.

В Інституті вивчення війни водночас кажуть, що кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

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