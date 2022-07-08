Екс-командувач НАТО заявив, що така атака завдасть величезного удару Кремлю.

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, що з'єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом.

З таким закликом виступив екс-командувач НАТО, генерал Філіп Брідлав, пише The Times.

Брідлав зазначив, що удар по мосту можна завдати з використанням нещодавно поставлених Україні ракет Harpoon.

Генерал Брідлав, який був верховним головнокомандувачем союзників США в Європі з 2013 по 2016 рік, заявив, що напад на міст був би виправданий агресією Росії проти України з усіх боків.

"Керченський міст - законна ціль", - підкреслив він.

Брідлав підтримав такий удар, після того як Росія завдала авіаударів по місту Краматорськ 8 липня, внаслідок чого одна людина загинула, 10 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, у травні Брідлав заявив, що США разом з європейськими союзниками повинні зробити ще більше кроків з постачання озброєння для ВСУ.

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