Брідлав відзначив професіоналізм української армії.

США разом з європейськими союзниками повинні зробити ще більше кроків щодо постачання озброєння для ЗСУ.

Про це повідомив екс-командувач НАТО Філіп Брідлав, цитує Укрінформ.

Військовий назвав "маячнею" думку деяких західних політиків, що Путіну треба дати можливість "зберегти обличчя" і "не провокувати" російського президента.

При цьому Брідлав відзначив професіоналізм української армії: "Я дуже пишаюся тим, як зараз показують себе українські військові. Весь світ вже побачив, як українське військо і Україна мужньо б'ються".

Але додав, що ЗСУ необхідно ще більше озброєння.

"Перш за все, нам необхідно досить швидко дати ті речі, про які говорив Кларк. Це і системи залпового вогню, артилерія, далекобійна артилерія, протиповітряна оборона, яка надається в недостатньому поки що обсязі", - сказав він.

США повинні поставити Україні протиповітряну оборону - середньо- і далекобійну.

"Такі ракети, як "Нептун", і найсучасніша зброя подібного роду, яка допоможе Україні в тих битвах, які вона зараз веде. Незалежно від того, що відбувається на землі, зараз в Чорному морі Росія контролює ситуацію. Цього не можна допустити", - переконаний він.

"Потрібно робити це негайно, зараз вже. Надавати правильне озброєння в правильне місце і в правильний час", – підсумував Брідлав.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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