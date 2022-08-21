При цьому експерт зазначив, що висадка російського морського десанту зараз не загрожує.

В даний час Росія може використовувати Чорноморський флот для завдання по території України ракетних ударів.

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що залишилися "Калібри" для морського базування, і вони можуть варіювати кількість носіїв ракет для того, щоб створити груповий удар по Україні.

Проте, за словами Жданова, питання висадки російського морського десанту зараз не стоїть на порядку денному, бо нікуди висаджувати.

"Є домовленості, яких Росія дотримується, хоча іноді ракети прилітають по Одеській області, проте "зернова" угода для Одеси є гарантом того, що їх не обстрілюють так, як це було до початку вивезення зерна з України", - зазначив він.

За словами експерта, основну загрозу становлять ракети "Калібр", тому що у морського базування вони є ще в достатній кількості. Також загрозу становлять ракети "Іскандер" із дальністю пуску до 500 км, балістичні ракети. Саме з ними буде більше проблем, бо їх складніше перехоплювати.

"Ну і також стандартний набір російських ракет Х-22, якщо вони в них ще залишилися, тому що останні дві вони застосували на Одещині і більше поки не було помічено. І Х-101 – це ракети повітряного базування, які застосовуються стратегічними бомбардувальниками. На жаль, лінійка російських ракет не змінилася, за винятком, повністю зникли "Калібри" сухопутного базування", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов заявив,що російські військові хочуть відволікти увагу ЗСУ від тимчасово окупованого Криму, саме тому посилили атаки на інших напрямках.

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