Радник глави МВС Геращенко вважає, що заяви лідерів "ЛДНР" про евакуацію жителів окупованих територій в Росію - це "остаточна агонія Мінських угод".

У Міністерстві внутрішніх справ припустили, що окупанти готують "масштабні провокації з ще більш масованими обстрілами української території".

Про це в Facebook заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Заяви лідерів терористичних організацій "ЛДНР" Пушиліна і Пасічника - це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод. Про які вибори на окупованих територіях може йти мова, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про неіснуючий наступ Збройних сил України", - написав він.

На думку Геращенко, готуються масштабні провокації "з іще більш масованими обстрілами української території".

"Ми відповімо на це правдою, показавши всьому світу, що ЗСУ міцно стоїть на своїх позиціях і не збирається наступати, підігруючи ворогові", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Водночас у Ростовській області про "евакуацію" нічого не знають.

Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі і застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.

Президент США Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися в наступні кілька днів. Президент США зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".

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