У Міністерстві внутрішніх справ припустили, що окупанти готують "масштабні провокації з ще більш масованими обстрілами української території".
Про це в Facebook заявив радник глави МВС Антон Геращенко.
"Заяви лідерів терористичних організацій "ЛДНР" Пушиліна і Пасічника - це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод. Про які вибори на окупованих територіях може йти мова, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про неіснуючий наступ Збройних сил України", - написав він.
На думку Геращенко, готуються масштабні провокації "з іще більш масованими обстрілами української території".
"Ми відповімо на це правдою, показавши всьому світу, що ЗСУ міцно стоїть на своїх позиціях і не збирається наступати, підігруючи ворогові", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.
За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".
Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.
Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.
Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.
Водночас у Ростовській області про "евакуацію" нічого не знають.
Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі і застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.
Президент США Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися в наступні кілька днів. Президент США зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".