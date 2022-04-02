Інформація про її загибель, яку раніше поширювали ЗМІ, не відповідає дійсності.

В мережі Інтернет поширюється інформація про те, що нібито загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Телеграм-каналі.

"Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними!", - закликало Командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 28 лютого у ЗМІ поширили інформацію про те, що у боях проти російських окупантів загинула перша українська жінка-льотчик Наталія Перакова. Тоді повідомлялося, що вона отримала важке поранення, внаслідок чого померла.

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