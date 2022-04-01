Мета поширення дезінформації - дискредитувати відносини України з міжнародними партнерами.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на фейк про поводження в Україні з російськими військовополоненими.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

Речник прокоментував заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, яка стверджує, що Україна нібито не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Російська розвідка не перестає поширювати дезінформацію. Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок у РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії", - зазначив Ніколенко.

"Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію - черговий такий фейк", - наголосив речник.

На його думку, мета поширення цього фейку - дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому.

"Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих", - заявив Ніколенко.

Вас також можуть зацікавити новини: