Передача танків Україні повинна бути схвалена Берліном.

Польща розглядає запит України Про передачу німецьких танків Leopard.

Про це повідомляє видання WSJ з посиланням на високопоставленого польського дипломата.

За словами Славоміра Дебського, директора Польського Інституту міжнародних відносин, передача Україні танків Leopard є лише питанням часу. Це буде залежати від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї і США.

Відео дня

"Питання не в тому, чи, а в тому, коли", - сказав Дебскі, додавши, що небажання заходу надавати танки нарешті зменшилося після декількох місяців дипломатичного тиску.

"Це саме те, за що Польща виступала протягом багатьох місяців", - сказав він.

Передача танків Україні повинна бути схвалена Берліном.

Передача танків Leopard Україні: деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявляв, що Берлін не відправляє Україні танки Leopard II "щоб не допустити розширення масштабів війни". У Німеччині заявили, що не планують самостійно займатися питанням передачею танків Leopard Україні. Це буде робитися у координації з партнерами по НАТО.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу закликала швидше передати Україні танки Leopard 2. За її словами, США і Німеччина досягли позитивного рішення для Києва з цього питання.

У Бундестазі чинять тиск на Олафа Шольца, який вагається, чи варто передавати танки Україні.