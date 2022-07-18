За словами Ольги Айвазовської, такі дії означають скоєння кримінального злочину, за який передбачається покарання у вигляді ув’язнення.

Громадяни, які планують брати участь в організації "референдумів" на тимчасово окупованих територіях повинні усвідомити, що за законом вони вважатимуться злочинцями.

Про це координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила в ефірі інформаційного телемарафону 17 липня.

Вона прокоментувала питання щодо намірів окупантів провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях країни.

"Про ці факти нам дійсно відомо, але це не перші політичні заяви щодо проведення так званого "референдуму" на тимчасово непідконтрольних уряду (українському – УНІАН) територіях. Зокрема на Херсонщині, у Донецькій. Луганській областях і частково Запоріжжі. Ми відслідковуємо ці заяви починаючи з весни цього року, після початку повномасштабної агресії РФ. Тим не менше, цей "референдум" не проводився", - поінформувала Айвазовська.

Координатор виборчих і політичних програм додала, що ОПОРА намагається аналізувати інформацію про "референдуми" на окупованих територіях зі всіх можливих джерел, зокрема відслідковується й те, що подається в пропагандистських ЗМІ, в телеграм-каналах та соціальних мережах.

"Станом на зараз стверджувати, що підготовка повним ходом відбувається, я би не стала. Мова в заявах йде про 11 вересня, тому що це єдиний день голосування в РФ, зокрема, на окремих місцевих виборах….Окупанти намагаються підігнати на ґрунті, так би мовити тимчасово окупованих територій, під цей день", - пояснила Айвазовська.

Вона зауважила, що громадянам України, які допомагатимуть окупантам в організації "референдумів" потрібно пам’ятати про наслідки. Тому що, участь в організації незаконних референдумів може призвести до покарання у вигляді ув’язнення, після деокупації територій.

"Це відкритим чином колаборація, яка нанесе шкоду державі Україна і вони мають це усвідомлювати. Вони братимуть участь у кримінальному злочині, який досить серйозно карається за законом", - зазначила Айвазовська.

Координатор ОПОРИ відмітила, що наслідком таких "референдумів" може бути приєднання тимчасово окупованих територій через анексію, тобто незаконне відторгнення і отримання у свою юрисдикцію РФ.

Вона додала, що з метою недопущення розвитку такої ситуації потрібно сфокусуватися на тих процесах, що наразі відбуваються на тимчасово окупованих територіях.

"Українська влада і наші західні партнери мають зараз максимально сфокусувати увагу на реальних процесах, які стосуються підготовки до так званого "референдуму", раз вже навіть зазначена дата", - пояснила Айвазовська.

Координатор ОПОРИ зазначила, що громадяни, які планують брати участь в організації "референдумів" на тимчасово окупованих територіях повинні усвідомлювати те, що покарання може очікувати не тільки в площині закону.

"Партизани працюють там і зараз. І їхньому (організаторів "референдумів" - УНІАН) життю і здоров’ю може загрожувати, щось більшою мірою, ніж покарання фемідою держави Україна, через український суд",- сказала Айвазовська.

Вона додала, що навіть тим громадянам, які під погрозами можуть брати участь у цих "референдумах", варто пам’ятати, що за це можливо також прийдеться відповідати за законом.

"Громадяни, які можуть брати участь під тиском у цій піар акції навіть для масовки, щоб показати певну картинку, мають максимально цього уникати - тому що це також форма колаборації. Рано чи пізно за це доведеться відповідати, тому не хотілось би, щоб наші громадяни взагалі, у будь-якій формі, брали участь у цьому процесі", - підкреслила Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня мер Мелітополя повідомляв, що окупанти в Мелітополі утворили штаб для підготовки до "референдуму".

28 червня радник міського голови Маріуполя повідомив, що російські окупанти збираються 11 вересня провести "референдум" щодо анексії Донецької області. Для цього окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця для проведення та відповідні комісії.

Також, 29 червня на сайті Європейської служби зовнішніх справ була опублікована заява, що у Європейському Союзі засуджують викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва і підготовку до фальшивого "референдуму" з приєднання окупованих територій України до РФ.

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