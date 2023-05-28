Скоро він заступить на бойове чергування.

Російська Федерація передала Білорусі черговий комплект зенітного ракетного комплексу С-400.

Як повідомляє "Білоруський Гаюн" у Telegram, його привезли у 25-й ракетний арсенал у Мінській області.

Зокрема, сьогодні, 28 травня, у другій половині дня ешелон, який перевозив ЗРК С-400, було помічено в районі Колосового (Столбцовський район, Мінська область). Після цього він прибув на територію 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 25819), що розташований біля с. Новоколосове (Столбцовський район, Мінська область).

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Зазначається, що найближчим часом комплекс ЗРК С-400 заступить на бойове чергування.

Ситуація у Білорусі - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія знову перекидає військові ешелони з Білорусі. Прибуло мінімум 3 ешелони, один з яких - із зони бойових дій.

Проект "Гаюн" зазначав, що РФ також збільшила угруповання військових винищувачів Су-34 і Су-30 на аеродромі "Мачулищі".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія почала переміщати свої ядерні боєприпаси на територію РБ.

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