Маніяки і вбивці не носять кашкет з відповідним написом, розпізнати таких людей непросто.

Радник керівника офісу Президента Олексій Арестович показав фото ґвалтівників з Бучі, які вже стали підозрюваними у скоєнні військових злочинів. Він розповів, як можна вберегтися від звірств таких окупантів.

Фото ґвалтівників з 64 російської мотострілецької бригади, які влаштували різанину в Бучі, Арестович показав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що тільки на обличчях деяких окупантів можна побачити схильність до девіантної поведінки і сліди сильних психотравм. Решта ж солдати здаються "звичайними хлопцями". Саме тому, вказав Арестович, людям важливо зрозуміти, що вбивці і садисти не носять кашкети з відповідними написами. Зовні такі люди нічим не відрізняються від інших.

"Зовні потворні лиходії з золотими зубами і наколками часто виявляються наймилішими людьми. Наймиліші люди в окулярах і з ямочками - садистами і маніяками. Перехід до насильства відбувається миттєво. Тривожна музика не грає, небо не затягує хмарами і лиходій особливо зловісно не примружується, вбивця або садист не розпалює себе поступово - це не сімейний скандал, секунда - і все", - написав радник глави ОП.

Також він зазначив, що після скоєних звірств ґвалтівники не ходять вулицями з закривавленими руками. Вони спокійно йдуть займатися своїми повсякденними справами. Саме тому українцям, які опинилися на тимчасово окупованих РФ територіях, не варто навіть намагатися налагодити контакт з військовими країни-агресора. Будь-який з таких "визволителів" може виявитися маніяком і вбивцею.

Як уберегтися від звірств окупантів: поради Арестовича

Обмежте взаємодію з окупантами до мінімуму або уникайте його зовсім. Ніяких спроб вибудувати відносини, якщо ви не фахівець в цих питаннях, робити не слід.

80% всіх жертв були попередньо знайомі з вбивцями та гвалтівниками, про це свідчить загальна статистка в мирному житті і на війні. Тому знайомитися з російськими військовими не варто.

Не варто пропонувати окупантам свій будинок для ночівлі, не потрібно пропонувати їм чай і намагатися з ними заговорити. У будь-яку секунду таке "спілкування" може закінчитися пострілом.

"Професіонала відрізняє загострене почуття небезпеки. А людину в гострих обставинах - обережність", - зазначив Арестович.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що першим 10 окупантам, що скоювали звірства в Бучі, вже оголошено підозру. Вони захоплювали цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали на колінах зі зв'язаними хомутами руками і заліпленими очима, знущалися і били.

Підозру оголосили: молодшому сержанту В'ячеславу Лаврентьєву, рядовим Григорію Наришкіну, Василю Князєву, Альберту Раднаєву, Сергію Пєскарьову, єфрейторам Семену Мальцеву, Михайлу Кашину, Андрію Бізяєву, Дмитру Сергієнку та сержанту Микиті Акімову.

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