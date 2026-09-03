Реактивний 'Шахед' складніше збивати: зенітник розповів про боротьбу з дронами

Ворог застосовує нову тактику і "кошмарить" українців.

Реактивний "Шахед" летить високо, тож локаційно виявити його легше, але "дістати" складніше. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Олег "Вірджинія", стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького.

Відповідаючи на запитання щодо складності виявлення та збиття різних засобів повітряного нараду російських окупантів, він, зокрема, зауважив, що реактивний "Шахед" летить високо, тож локаційно виявити його легше, але "дістати" складніше. Зі звичайними "Шахедами" ситуація протилежна.

"Що стосується реактивних "Шахедів", то зараз з ними складніше стало. Вони застосовують нову тактику і кошмарять нас", - сказав "Вірджинія", але наголосив, що українські війська, зокрема, тактична авіація "справляються з ними".

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Обнадійливе про протидію "Шахедам"

Як повідомлялося, раніше Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці вважає, що масовані російські атаки реактивними "Шахедами" по Україні триватимуть ще тиждень-два, допоки у нас не масштабується виробництво зброї, яка збивати може ці "Шахеди".

За його словами, ми маємо такі засоби, вони вже прийшли випробування і пішли у виробництво. Водночас потрібен час, щоб виготовити їх, адже нам необхідно вийти хоча б на рівень 150-200 таких дронів на день.

У ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) росіяни атакували Україну 163 ударними безпілотниками типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною було збито/подавлено 135 БпЛА типу Shahed (зокрема, і реактивні), "Гербера" та дрони інших типів.

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