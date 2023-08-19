Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг з цистернами із пальним.

Українські спецслужби використали 21 тонну гексогену, замаскованого під вантаж поліетиленової плівки, для підриву Кримського мосту в першій половині жовтна 2022 року. Ця незаконно побудована переправа є одним із ключових коридорів постачання Росією військових вантажів до окупованого півострова.

Подробиці спецоперації в інтерв'ю NV розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг з цистернами із пальним.

"Розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників", - пояснює Малюк.

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В СБУ, за його словами, ще з весни розглядали різні варіанти знищення Керченського мосту. Відправити вибухівку вантажним поїздом не було можливості, оскільки росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових.

Тож довелося використовувати фуру. Спершу в спецслужбі вирішили сховати вибухівку в бочках із олією, але відмовилися.

"Було важливо, щоб закамуфльована вибухівка могла проїхати з пункту А в пункт В. При цьому обов'язково перетнути Керченський міст", - пояснює Малюк. А варіант із бочками такої "непомітності" не гарантував.

Тож очільник СБУ запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целофановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулонів плівки виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозр.

СБУ розрахувала шар плівки, щоб його було достатьно, аби сховати від митних сканерів заповнені сумішшю гексогену металеві циліндри-сердечники.

Сумарна вага вибухівки в тротиловому еквіваленті відповідала 21 тонні, або 42 російським "гіперзвуковим" ракетам "Кин­джал".

Малюк не розповів деталі, як цей вантаж пройшов з України до місця вибуху на Кримському мосту, наголосивши на необхідності дотримуватись вимог конспірації. Він лише зазначив, що українська спецслужба провела вантаж по маршруту власними силами без залучення іноземних партнерів.

Фахівцям СБУ також вдалося вирішити іншу непросту задачу та обійти російські системи радіоелектронної боротьби, встановлені на в'їзді на Кримський міст. Російська РЕБ налаштована збивати GPS-координати на вибухових пристроях, налаштованих на певну точку. Тож спеціалісти створили технічно складну систему, яка дозволила вибуху статися.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни "закрили" 22 людини - ув'язнили. Інкримінують їм усім спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти", - розповідає Малюк.

Вибух на Кримському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнув потяг із паливом. Тоді було суттєво пошкоджено залізничну колію, а частина автомобільної секції впала у воду.

На другий день після події російські окупанти озвучили "повну версію" вибуху. Нібито на мосту вибухнула вантажівка, яка виїхала з території Болгарії, побувала в Грузії та Вірменії, після чого приїхала до Росії.

Російський суд відправив у СІЗО вісьмох підозрюваних із 12, проте наразі провину жодного з них не доведено. Натомість, російські слідчі продемонстрували крайню ступінь непрофесійності, заочно арештувавши оголосивши в розшук керівника ГУР Кирила Буданова, який не мав стосунку до операції.

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