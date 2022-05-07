Також було збито 6 безпілотників і знищено 20 одиниць бойової броньованої техніки.

На Донбасі українські Збройні сили збили гелікоптер та знищили 19 танків російських загарбників.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, 7 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.

При цьому, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські окупанти продовжують бомбардування та обстріли "Азовсталі" в Маріуполі, попри заяви Кремля про "лише блокування" заводу.

Вас також можуть зацікавити новини: