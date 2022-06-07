Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України.

Вінницькі винахідники модернізували роботу системи протиповітряної оборони у своїй області. Генштаб Збройних сил України у захваті й вже хоче впровадити новітню практику по всій території країни.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО в нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України", - сказав Борзов.

Нагадаємо, що за даними Міноборони України росіяни в окупованому Криму розгортають два зенітно-ракетні дивізіони С-300. Також систему ППО С-300 Україна отримала від Словаччини у квітні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні сучасної системи ППО.

Нещодавно командування повітряних сил ЗСУ відзвітувало, що наша ППО ліквідувала ворожий вертоліт Ка-52, винищувач-бомбардувальник Су-34 та інші повітряні цілі.

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