Євген Балицький пообіцяв "керувати" регіоном з території півострова.

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький втік до Криму на тлі контрнаступу Збройних сил України на півдні країни. Він послався на сімейні обставини і пообіцяв, що підготовка до псевдореферендуму в регіоні триває.

Балицький опублікував в особистому Telegram-каналі відеозвернення, в якому розповів про втечу на територію півострова. Пізніше він видалив відповідний пост, але в інтернеті встигли поширити скриншоти.

"У зв'язку з сімейними обставинами я буду змушений деякий час керувати "військово-цивільною адміністрацією Запорізької області" з території Криму", — написав колаборант.

Відео дня:

Нагадаємо, Балицький не перший гауляйтер, який покинув південні регіони України на тлі контрнаступу ЗСУ. Раніше так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов записував відео з Воронежа. У цьому зверненні він розповідав про успіхи росіян на півдні України.

А що стосується контрнаступу ЗСУ, то він почався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ВСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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