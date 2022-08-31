Українські сили почали завдавати ударів по російських понтонних переправах через Дніпро, що узгоджується з початком контрнаступу.
Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.
Ймовірно, ЗСУ віддають перевагу довгостроковим зусиллям, що складаються як з ударів, так і з наземного десанту. "Українські удари по логістиці ворога підриває здатність росіян постачати і зміцнювати свої позиції живою силою і технікою", - констатують експерти.
Росія продовжує перекидати обмежену кількість техніки через Дніпро, використовуючи пороми.
Контрнаступ ЗСУ є згуртованим процесом, для правильного виконання якого потрібен деякий час, зазначають аналітики.
"Кремль, наймовірніше, скористається відсутністю негайної перемоги над Херсоном або тишею довкола ходу українського контрнаступу, щоб представити українські зусилля в хибному світлі як провальні і підірвати суспільну довіру до їхніх перспектив", - міркують фахівці.
Як повідомляв УНІАН, за добу українські захисники знищили 117 загарбників та понад 30 одиниць ворожої техніки на півдні України.