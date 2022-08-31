Контрнаступ ЗСУ є згуртованим процесом, для правильного виконання якого потрібен деякий час.

Українські сили почали завдавати ударів по російських понтонних переправах через Дніпро, що узгоджується з початком контрнаступу.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Ймовірно, ЗСУ віддають перевагу довгостроковим зусиллям, що складаються як з ударів, так і з наземного десанту. "Українські удари по логістиці ворога підриває здатність росіян постачати і зміцнювати свої позиції живою силою і технікою", - констатують експерти.

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Росія продовжує перекидати обмежену кількість техніки через Дніпро, використовуючи пороми.

Контрнаступ ЗСУ є згуртованим процесом, для правильного виконання якого потрібен деякий час, зазначають аналітики.

"Кремль, наймовірніше, скористається відсутністю негайної перемоги над Херсоном або тишею довкола ходу українського контрнаступу, щоб представити українські зусилля в хибному світлі як провальні і підірвати суспільну довіру до їхніх перспектив", - міркують фахівці.

Як повідомляв УНІАН, за добу українські захисники знищили 117 загарбників та понад 30 одиниць ворожої техніки на півдні України.

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