Ворожий комплекс намагалися сховати у "зеленці", готуючись до нанесення удару.

На тимчасово окупованій Кінбурнській косі (Миколаївська область) українські захисники вистежили ворожий "Град" та завдали по ньому удару.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, росіяни підступно ховалися для нанесення вогневого ураження. Але українські захисники вистежили пересування ворожої техніки та самі завдали удар.

"Ураження нанесено! По самих окупантах... Все, що лишилося від РСЗВ "Град" - купа металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також оприлюднила відповідне відео, на якому зафіксовано, як "Град" противника маневрує, намагається сховатися серед зелених насаджень. Потім стається вибух і від російської установки залишається металобрухт.

РСЗВ "Град" - що відомо

"Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів тощо.

Російські загарбники активно використовують "Гради" для обстрілу цивільного населення.

Кінбурнська коса - що про неї відомо

Ця піщана коса розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4-7,5 км від міста Очаків. Цю унікальну територію росіяни захопили в березні 2022 року, щоб заблокувати рух із портів Херсона й Миколаєва та обстрілювати Очаків. Коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.

Через російську військову агресію там значно постраждала флора та фауна. Шкоди завдано рухом колісного транспорту, а найбільше - пожежами, що охопили ліси. Кілька разів коса була місцем важливих битв, зокрема, за Миколаївщину.

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