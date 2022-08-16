Буде вжито посилених заходів, але Повітряні сили живуть у режимі готовності 24/7 постійно.

Повітряні сили України не виключають збройних провокацій ворога до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з Білорусі.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише "Українська правда".

"Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ і перевезення боєкомплектів (як ракет "Іскандер" так і інших). Це відбувається не сьогодні, не вчора, а завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один із аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння. Є певні дані розвідки, і у відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території. Це і політична складова: тобто погрожувати Заходу на кордонах цієї держави, а також погрожувати Україні", - заявив він.

За його словами, ця загроза була завжди, оскільки територію РБ Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії.

"Тому треба безумовно готуватися. Скоро велике національне свято – День Незалежності. Противник завжди використовує такі дати для "вітань" і ми мусимо бути готові до цього", - додав Ігнат.

Буде вжито посилених заходів, але Повітряні сили живуть у режимі готовності 24/7 постійно.

"Кожен день це небезпека. Сили наші не безмежні. Будемо використовувати все, що є в боєготовності", - додав Ігнат. Він закликав населення України до пильності - не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ в останні кілька днів спостерігається зменшення активності авіації ворога, водночас близько 430 літаків і понад 360 вертольотів - зосереджені на аеродромах поблизу кордонів України в РФ, Білорусі і на території окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

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