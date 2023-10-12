Під час фіксації наслідків від влучань ударних безпілотників знайдено нові докази.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про походження дронів, якими армія РФ атакує Україну. Можливо, ворог зайнявся їхньою модернізацією.

Про це Гуменюк заявила під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса". За її словами, під час обстрілів України ворог намагається використати лінію державного кордону, як своєрідний зупиняючий аспект для Сил оборони.

Тобто, загарбники сподіваються, що українські захисники не збиватимуть, наприклад, дрони.

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"Але цивілізовані країни, які обізнані загальною ситуацією і розуміють, що в умовах війни, країна, яка захищається, намагається зберегти життя своїх громадян", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що Кремль намагається спровокувати конфлікт між Україною та її сусідами - з Польщею, Молдовою, Румунією.

Українські фахівці неодноразово фіксували, що такі дрони-вбивці, які вже "прилітали" до Одещини, були як іранського виробництва (вони мали відповідне маркування) так і російського, уточнила речниця.

"Очевидне, хизування власного виробництва, коли вони (армія РФ - УНІАН) використовують саме ті літери російської абетки, яких більше нема в інших азбуках. І вони намагаються підкреслити, що це їх власне виробництво", - сказала вона.

Спікерка додала, що, за деякими даними, загарбники працюватимуть над зменшенням акустичного ефекту дронів.

"Окрім того, виходячи з аналізу траєкторії руху дронів, можемо говорити про очевидне втручання в GPS-навігацію, але поки що воно досліджується. Поки ми не можемо сказати про якісь радикальні зміни", - розповіла Гуменюк.

Вона також прокоментувала атаки на острів Зміїний, зокрема, удари керованими авіабомбами, до яких вдається РФ. Речниця вважає, таким чином російські військові намагаються продемонструвати своє панування на Чорному морі. Противник реалізує такі атаки, усвідомлюючи, що ЗСУ мають перевагу у повітрі. Він прагне таким чином "приховати" той факт, що кораблі Чорноморського флоту не здатні наблизитися до острова без чималих ризиків отримати удар.

Армія РФ, ймовірно, використовує модифіковану GPS-навігацію проти України

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав чергового дронового удару по Подунав’ю. Зокрема, противник застосував пуски з різних напрямків, щоб виснажити українську ППО та прокласти маршрути до "цілей". Російські окупанти використовували територію тимчасово окупованої Херсонщини для прямування по певних напрямках, змінювали та ускладнювали траєкторію. Можливо, йдеться про модифіковану систему GPS-навігації, або, навпаки, вона дає збій.

На Одещині сталося влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховище. Через влучання у житлові будинки опіки отримала літня жінка.

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