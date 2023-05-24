На вказаних майданчиках постійно перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки.

Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази, повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

На вказаних майданчиках постійно перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки.

"Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка", - йдеться у повідомленні ГУР.

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Вказується, що співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. "Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані", - зазначають у розвідці.

Війна новини - ситуація на ЗАЕС

Вже понад рік Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією. Протягом цього часу рашисти неодноразово вчиняли дії, які могли призвести до масштабного витоку радіації.

Фахівцями, зокрема, засвідчено облаштування загарбниками оборонних позицій поблизу реакторів. США та інші країни зауважили, що таким чином РФ створила собі "щит", обстрілюючи ЗСУ та цивільних.

21 травня 2023 року в "Енергоатомі" попередили, що окупація ЗАЕС завершиться Чорнобильською катастрофою. Президент "Енергоатому" Петро Котін зазначив, що на ЗАЕС є шість реакторів з ядерним паливом та шість заповнених басейнів відпрацьованого палива. Він наголосив, що залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми".

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