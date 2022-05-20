Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.

Українські воїни знищили ще 200 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 20 травня орієнтовно становили: особового складу - близько 28,7 тис. (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 тис. 263 (+9) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 090 (+27) од;

артилерійських систем – 596 (+1) од.;

РСЗВ - 200 (+1) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків – 204 (+1) од., гелікоптерів – 168 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5);

крилатих ракет - 103 (+0);

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 тис. 162 (+5) од., спецтехніки - 43 (+0).

Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

На Харківському напрямку ворог намагається утримувати зайняті рубежі: проводить конратаки, щоб відновити втрачені позиції. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом 19 травня ЗСУ відбили 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

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