Українські воїни знищили ще 200 окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 20 травня орієнтовно становили: особового складу - близько 28,7 тис. (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 тис. 263 (+9) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 090 (+27) од;
- артилерійських систем – 596 (+1) од.;
РСЗВ - 200 (+1) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків – 204 (+1) од., гелікоптерів – 168 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5);
- крилатих ракет - 103 (+0);
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 тис. 162 (+5) од., спецтехніки - 43 (+0).
Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Війна в Україні: оновлені дані
Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.
На Харківському напрямку ворог намагається утримувати зайняті рубежі: проводить конратаки, щоб відновити втрачені позиції. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
На Донецькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.
Протягом 19 травня ЗСУ відбили 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".