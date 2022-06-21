У деяких районах після вибухів виникли перебої зі світлом, водою, зв'язком.

Російська Федерація знову атакувала Харків. Після 13:00 місцеві жителі почали повідомляти про вибухи у місті та пожежі.

Удари підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються", - написав він.

Синєгубов звернувся до харків’ян з проханням бути максимально обережними й без необхідності не перебувати на вулицях.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова пише, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова загинула дитина.

Близько 14:00 "Суспільне" повідомило, що Харків — під російським артобстрілом, виникла пожежа у промисловій зоні на сході міста. Стверджувалося, що в деяких районах після вибухів виникли перебої зі світлом, водою, зв'язком.

О 14:18 жителів попередили про загрозу артобстрілу у Харкові та Харківській територіальній громаді.

Раніше повідомлялося, що одна з російських балістичних ракет, випущених по Харкову 20 червня, вдарила по об'єкту Харківського метрополітену.

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